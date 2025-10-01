Климатический проект «Древо жизни» стартовал в Мордовии

Акцию по высадке 60 тысяч сеянцев сосны и 5 тысяч сеянцев дуба на территории Мордовского государственного природного заповедника имени П.Г. Смидовича провела автономная некоммерческая организация «Древо Жизни».

Директор ФГБУ «Объединенная дирекция Мордовского государственного природного заповедника имени П.Г. Смидовича и национального парка «Смольный» Александр Ручин рассказал, что планы по посадкам леса в Мордовском заповеднике масштабные и рассчитаны на десятилетия.

«Мы применяем смешанные посадки, чередуя хвойные и лиственные породы. Такой подход позволит в будущем - через десять, двадцать и даже сорок лет - снизить риск повторения катастрофических пожаров», - отметил Ручин.

В 2010 и в 2021 годах на территории Республики Мордовия бушевали лесные пожары. Воздействию огня подверглась площадь свыше 12000 гектаров.

По словам советника генерального директора по научному обеспечению АНО «Древо жизни» Владимира Дмитриева, природа без помощи человека не сможет быстро восстановиться. Он также заявил, что АНО «Древо жизни» в дальнейшем планирует вести наблюдения за высаженными деревьями.

Инвестицией в будущее назвал восстановление лесов в заповеднике первый заместитель Министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия Иван Новиков.

Руководитель проектов АНО «Древо жизни» Анастасия Кузнецова уточнила, что проект продлится не один год и охватит не только участки на территории Мордовского заповедника.

«Мы с удовольствием помогаем лесам восстанавливаться, но и природа отвечает взаимностью, ведь, чем быстрее и больше человек высадит деревьев, тем скорее естественным путем леса начнут восстанавливаться сами: молодые деревья окрепнут и потянутся вверх, а в леса начнут возвращаться птицы и дикие животные, что невероятно ценно. Любой желающий может присоединиться к нашим акциям и ощутить, как это самому посадить дерево», - добавила Кузнецова.

