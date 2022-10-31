Климатическая платформа: Настоящее и будущее мировой урбанизации

Число городских жителей стремительно растет по всему миру. Вместе с этим растут и проблемы города, меняются городские системы. Экологические проблемы становятся все более актуальными. Это требует перестройки городов. На основе различных документов сложились 10 принципов Разумной урбанистики.

Новый урбанизм отражается в перестройке старой инфраструктуры, транспортных систем согласно современным потребностям города, в развитии парков и садов, строительстве современных «умных» домов.

Одна из любопытных идей — город-сад. Ее придумал в конце XIX века Эбернизер Говард. В то время ее не могли реализовать из-за роста урбанизации населения. Концепция оказалась утопической, но идея живет по сей день. Уже появилось несколько зеленых лесных небоскребов.

Свой город-сад есть и в России, в районе Новой Москвы. Его идея сконцентрирована на балансе природы и города. Будут построены жилые дома не выше семи этажей, а шоссе превратится в бульвар.

Коснулась урбанизация и невостребованных заводов. В начале XX века их начали переделывать под лофты, создавать арт- и бизнес-пространства, открывать в них рестораны, кафе и другие общественные места. Развивается эта идея и в российских мегаполисах.

Встречаются яркие образцы этого вида урбанистики в США (Саут-Бенд, ставший процветающим городом), Австрии (в Вене старинный газометр переоборудовали под культурные и общественные объекты), Швеции (в центре Стокгольма под квартиру была перестроена бывшая кофеобжарочная камера) и в других странах.

Варианты нестандартного применения находятся и для других городских объектов, например из железнодорожной инфраструктуры. Самый яркий пример — МЦК в Москве. В Екатеринбурге в здании старого вокзала открыли здание Музея истории, науки и техники Свердловской железной дороги.

Находится новое применение и старому транспорту. К примеру, в Рязани трамвай-конку переделали в ларек со сладостями, на московском Старом Арбате работал ресторан в старом троллейбусе, а в Выборге в старом теплоходе «Короленко» до 2017 года находился отель. Развиты такие идеи и за рубежом.

Проекты будущего

В ближайшее время будут актуальны тенденции к максимальной экологизации города, расширению функциональности объектов. Урбанизация коснется парков, садов, рек и каналов. Например, в Берлине будет построен экологичный квартал Шумахера. В непосредственной близости от метро будут построены деревянные дома с применением пассивного метода энергосбережения. Деревянный небоскреб на бетонном фундаменте построят в Роттердаме.

Стала популярной идея совмещения в одном здании квартир и общественных мест, так как жильцы такого дома благодаря доступности инфраструктуры уменьшают количество потребления топлива.

Источник: Климатическая платформа https://climate-change.moscow/article/gorod-budushchego









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