Клиенты провайдеров разрывают договоры из-за YouTube

Ассоциация «Ростелесеть», в которую входят более 200 региональных операторов связи, направила письмо министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву и главе Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой официально разъяснить причины неравномерного замедления работы сервисов у разных компаний.

Как заявил глава «Ростелесетей» Олег Грищенко, клиенты операторов связи винят провайдеров в неравномерном замедлении работы видеохостинга, разрывая заключенные с компаниями договоры. Отмечается, что на проблемы в работе видеохостинга пожаловались тысячи клиентов провайдеров.

Возможная блокировка YouTube в России ограничит работу более тысячи авторов контента и лишит их возможности представить точку зрения россиян на платформе, сказал в интервью НСН ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук.

