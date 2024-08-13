Клиенты провайдеров разрывают договоры из-за YouTube
В России клиенты более 135 региональных провайдеров разрывают договоры из-за сбоев в работе видеохостинга YouTube и других сервисов Google, сообщает «Коммерсант».
Ассоциация «Ростелесеть», в которую входят более 200 региональных операторов связи, направила письмо министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву и главе Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой официально разъяснить причины неравномерного замедления работы сервисов у разных компаний.
Как заявил глава «Ростелесетей» Олег Грищенко, клиенты операторов связи винят провайдеров в неравномерном замедлении работы видеохостинга, разрывая заключенные с компаниями договоры. Отмечается, что на проблемы в работе видеохостинга пожаловались тысячи клиентов провайдеров.
Возможная блокировка YouTube в России ограничит работу более тысячи авторов контента и лишит их возможности представить точку зрения россиян на платформе, сказал в интервью НСН ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук.
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