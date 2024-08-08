Депутат Парфенов попросил Роскомнадзор снять ограничения с YouTube

Аналоги YouTube, доступные россиянам, существенно уступают ему, потому необходимо снять ограничения с сервиса, заявил депутат Госдумы Денис Парфенов.

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«Глава партии пытается у нас размещать видео о нашей работе на нашем российском, дружественном Rutube. Так вот, там не каждый ролик проходит цензуру, не грузятся видео. Хотя мы вообще-то знаем законодательство», — пояснил он в беседе с NEWS.ru.

По словам депутата, блокировка YouTube не поможет достичь политических задач, поскольку большая часть граждан знает, как обходить ограничения.

Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко заявил «Радиоточке НСН», что власти приняли решение о временном замедлении видеохостинга YouTube, чтобы оценить настроения в обществе на этот счет.

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ФОТО: РИА Новости
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