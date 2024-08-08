Депутат Парфенов попросил Роскомнадзор снять ограничения с YouTube
Аналоги YouTube, доступные россиянам, существенно уступают ему, потому необходимо снять ограничения с сервиса, заявил депутат Госдумы Денис Парфенов.
«Глава партии пытается у нас размещать видео о нашей работе на нашем российском, дружественном Rutube. Так вот, там не каждый ролик проходит цензуру, не грузятся видео. Хотя мы вообще-то знаем законодательство», — пояснил он в беседе с NEWS.ru.
По словам депутата, блокировка YouTube не поможет достичь политических задач, поскольку большая часть граждан знает, как обходить ограничения.
Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко заявил «Радиоточке НСН», что власти приняли решение о временном замедлении видеохостинга YouTube, чтобы оценить настроения в обществе на этот счет.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Жителей приграничного села Белгородской области попросили выехать из-за обстрелов
- В США арестовали граждан России и Казахстана
- Путин разрешил всем приставам применять спецсредства и оружие
- Депутат Парфенов попросил Роскомнадзор снять ограничения с YouTube
- Драма «Волки» с Джорджем Клуни и Брэдом Питтом получит продолжение
- Путин подписал скандальный закон о гаджетах в зоне СВО
- Путин подписал закон о праве полиции выдворять из России иностранных граждан
- L’Equipe: Потерявший сознание на Олимпиаде бегун Гирма пришел в себя
- АЗС в Курской области оборудуют средствами РЭБ и бронезащитой
- В США двух граждан РФ арестовали по обвинению в кибермошенничестве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru