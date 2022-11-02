Жителей Украины призвали переселяться из городов в села

Гражданам Украины, которые проживают в городах, рекомендовали переселиться в села, где есть дома, оборудованные печкой, чтобы переждать зиму, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на издание «Страна».

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Как заявил аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук, если несколько суток нет отопления, света и воды, для городов выход только в эвакуации.

Как считают украинские эксперты, переезд в села и обогрев дровами поможет жителям многоквартирных домов не замерзнуть при холодной зиме. Другой выход — массовые пункты обогрева и буржуйки.

Напомним, власти Львова в преддверии зимы запасаются металлическими печами, называемыми «буржуйками», для населения на фоне ударов по украинской энергетической инфраструктуре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Брошенный дом в деревне. Фото aloban75 - LiveJournal.
ТЕГИ:Украина
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