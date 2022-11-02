Жителей Украины призвали переселяться из городов в села
Гражданам Украины, которые проживают в городах, рекомендовали переселиться в села, где есть дома, оборудованные печкой, чтобы переждать зиму, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на издание «Страна».
Как заявил аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук, если несколько суток нет отопления, света и воды, для городов выход только в эвакуации.
Как считают украинские эксперты, переезд в села и обогрев дровами поможет жителям многоквартирных домов не замерзнуть при холодной зиме. Другой выход — массовые пункты обогрева и буржуйки.
Напомним, власти Львова в преддверии зимы запасаются металлическими печами, называемыми «буржуйками», для населения на фоне ударов по украинской энергетической инфраструктуре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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