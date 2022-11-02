Жителей Украины призвали переселяться из городов в села

Как заявил аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук, если несколько суток нет отопления, света и воды, для городов выход только в эвакуации.

Как считают украинские эксперты, переезд в села и обогрев дровами поможет жителям многоквартирных домов не замерзнуть при холодной зиме. Другой выход — массовые пункты обогрева и буржуйки.

Напомним, власти Львова в преддверии зимы запасаются металлическими печами, называемыми «буржуйками», для населения на фоне ударов по украинской энергетической инфраструктуре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

