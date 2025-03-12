Клещи массово проснулись в Подмосковье

В Сергиевом Посаде был зафиксирован один из первых случаев укуса человека. В ведомстве напомнили, что пытаться самостоятельно извлечь клеща не нужно — следует обращаться в травмпункт.

На протяжении нескольких дней после удаления клеща важно пристально следить за здоровьем. В случае ухудшения самочувствия, непроходящего покраснения и сохранении зуда необходимо обратиться к врачу.

Ранее ученые из университетов Рединга и Бангора впервые расшифровали геном кожных клещей Demodex folliculorum и выяснили, что они приносят пользу, помогая очищать поры. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

