Клещи массово проснулись в Подмосковье
Из-за раннего прихода весны в Подмосковье массово проснулись клещи, сообщил Telegram-канал регионального Минздрава.
В Сергиевом Посаде был зафиксирован один из первых случаев укуса человека. В ведомстве напомнили, что пытаться самостоятельно извлечь клеща не нужно — следует обращаться в травмпункт.
На протяжении нескольких дней после удаления клеща важно пристально следить за здоровьем. В случае ухудшения самочувствия, непроходящего покраснения и сохранении зуда необходимо обратиться к врачу.
Ранее ученые из университетов Рединга и Бангора впервые расшифровали геном кожных клещей Demodex folliculorum и выяснили, что они приносят пользу, помогая очищать поры. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru