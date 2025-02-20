Клещи проснулись в ряде регионов РФ

Как рассказали в компании, к ним для исследования поступили 62 клеща, в то время как в 2024 году в это же время поступило только 36 паразитов. Больше всего укусов клещей (33 случая) произошло в южных регионах Европейской части России. 19 случаев зарегистрированы в регионах Центральной России. Только в Москве их оказалось 9.

По словам биологов, столь раннее пробуждение членистоногих связано с аномально теплой зимой.

Ранее Роспотребнадзор предупредил, что сезон активности клещей может начаться раньше, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

