Клещи проснулись в ряде регионов РФ
Появление первых клещей зафиксировали специалисты «Инвитро» в целом ряде российских регионов, сообщают «Известия».
Как рассказали в компании, к ним для исследования поступили 62 клеща, в то время как в 2024 году в это же время поступило только 36 паразитов. Больше всего укусов клещей (33 случая) произошло в южных регионах Европейской части России. 19 случаев зарегистрированы в регионах Центральной России. Только в Москве их оказалось 9.
По словам биологов, столь раннее пробуждение членистоногих связано с аномально теплой зимой.
Ранее Роспотребнадзор предупредил, что сезон активности клещей может начаться раньше, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru