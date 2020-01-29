Классные руководители в Подмосковье получат доплату в 11 тысяч рублей

По одиннадцать тысяч рублей дополнительно будут получать классные руководители во всех школах Московской области с 1 сентября. Об этом объявил глава региона Андрей Воробьев в ходе традиционного обращения к жителям. Он пояснил, что помимо 6 тысяч рублей из областного бюджета, классные руководители получат дополнительно по пять тысяч из федеральной казны. Доплата появится в соответствии с инициативой президента РФ.

По словам Воробьёва, в Московской области существует активная поддержка учителей. Например, они могут принять участие в программе «Социальная ипотека». Воробьев также обратил внимание на важность подбора кадров.