Классные руководители в Подмосковье получат доплату в 11 тысяч рублей
По одиннадцать тысяч рублей дополнительно будут получать классные руководители во всех школах Московской области с 1 сентября. Об этом объявил глава региона Андрей Воробьев в ходе традиционного обращения к жителям. Он пояснил, что помимо 6 тысяч рублей из областного бюджета, классные руководители получат дополнительно по пять тысяч из федеральной казны. Доплата появится в соответствии с инициативой президента РФ.
По словам Воробьёва, в Московской области существует активная поддержка учителей. Например, они могут принять участие в программе «Социальная ипотека». Воробьев также обратил внимание на важность подбора кадров.
Как отмечает сайт «Подмосковье Сегодня», в ближайшие пять лет в области должны построить 1,5 тысячи детских садов. За предыдущие 7 лет в регионе открыли 135 новых школ. В прошлом году началось строительство еще 50-и.
Губернатор также пообещал подмосковным семьям дополнительную материальную поддержку вкупе с федеральной помощью. Он, в частности, предложил вернуть региональный материнский капитал, который действовал в области с 2011 по 2016 год.
Согласно плану президента РФ, с этого родители получат выплаты на первого ребенка, при этом суммы на второго увеличатся по всей стране.
Если в такой семье родился еще один малыш, власти Подмосковья готовы без каких-либо других условий получить дополнительно 50 тысяч рублей в этом году и еще 50 – в 2021, предает МИР 24. Губернатор также предложил помочь семьям с жильем.
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