Китаянка завещала целое состояние своим домашним питомцам, а не детям

Пожилая китаянка решила, что дети денег не заслужили, так как уделяли ей мало внимания. По словам женщины, только ее животные были рядом с ней в трудные моменты.

В своем новом завещании китаянка назначила наследником ветеринарную клинику, которой будет поручено заботиться о ее питомцах. Несмотря на желание передать свое состояние напрямую животным, юридически это невозможно.

Ранее стало известно, что одинокий 80-летний наследник империи Hermes хочет усыновить своего 51-летнего садовника и завещать ему свое состояние, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Николя Пуэш, состояние которого оценивается в 9-10 млрд швейцарских франков (1,5 триллиона рублей), планирует сделать бывшего садовника из «скромной марокканской семьи» своим законным ребенком.

