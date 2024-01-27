Китаянка завещала целое состояние своим домашним питомцам, а не детям
Жительница Шанхая хотела оставить деньги своим детям, но внезапно передумала. Она вычеркнула отпрысков из завещания и записала 20 миллионов юаней (251,5 миллиона рублей) на домашних питомцев.
Пожилая китаянка решила, что дети денег не заслужили, так как уделяли ей мало внимания. По словам женщины, только ее животные были рядом с ней в трудные моменты.
В своем новом завещании китаянка назначила наследником ветеринарную клинику, которой будет поручено заботиться о ее питомцах. Несмотря на желание передать свое состояние напрямую животным, юридически это невозможно.
Ранее стало известно, что одинокий 80-летний наследник империи Hermes хочет усыновить своего 51-летнего садовника и завещать ему свое состояние, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Николя Пуэш, состояние которого оценивается в 9-10 млрд швейцарских франков (1,5 триллиона рублей), планирует сделать бывшего садовника из «скромной марокканской семьи» своим законным ребенком.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru