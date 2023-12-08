Наследник империи Hermes хочет усыновить своего садовника и завещать ему состояние
Одинокий 80-летний наследник империи Hermes хочет усыновить своего 51-летнего садовника и завещать ему свое состояние, пишут СМИ.
Николя Пуэш, состояние которого оценивается в 9-10 млрд швейцарских франков (1,5 триллиона рублей), планирует сделать бывшего садовника из «скромной марокканской семьи» своим законным ребенком.
Наследнику уже принадлежит от 5 до 6% акций бренда Hermes, производящего роскошные кожаные изделия. Ранее холостяк-миллиардер, у которого нет детей, подписал пакт о наследовании с фондом, борющимся с дезинформацией.
Ранее сын советского исполнителя Евгения Белоусова Роман потребовал права на половину наследства своего отца, отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru