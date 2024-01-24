В Москве женщина решила заказать убийство собственного сына из-за наследства
Стражи порядка задержали в Москве местную жительницу, которая вместе со знакомой пыталась заказать убийство своего сына из-за наследства, сообщает пресс-служба московского главка Следственного комитета РФ.
Отмечается, что на преступление мать мужчины решилась из-за личных неприязненных отношений и конфликтов в семье, причиной которых стало, в том числе, «распределение материальных благ и ценностей».
По версии следствия, женщины обратились к своему знакомому, которого уговорили найти человека, готового за млн рублей совершить убийство, предоставив ему анкетные данные, адрес проживания и фотографию потенциальной жертвы.
Мужчина обратился в правоохранительные органы, после чего предоставил соучастницам сфабрикованную информацию об исполнении убийства. Одна из женщин лично передала своему знакомому полмиллиона рублей, полученных от матери потерпевшего.
«После этого преступная деятельность соучастниц пресечена сотрудниками правоохранительных органов», - заключили в ведомстве.
Ранее Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга признал Дмитрия Хамловского (Чернышова) виновным в убийстве блогера и порноактрисы Анастасии Гришман, и приговорил его к восьми годам лишения свободы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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