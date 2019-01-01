Китайцы намерены заполонить МАКС-2019
Стартовавшие продажи билетов на Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 уже показали, что на выставку прибудет большое количество иностранных гостей, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».
«Ажиотаж есть. Было множество звонков от компаний, которые занимаются туристами из Китая, подчеркнул заместитель генерального директора ОАО «Авиасалон» Владимир Советкин.
МАКС-2019, традиционно пройдет в подмосковном Жуковском в конце лета.
Ранее НСН рассказала, что Ту-134 уходит в историю.
В современном авиапарке нишу ушедшего в историю Ту-134 призван занять Sukhoi Superjet. Однако недавняя катастрофа такой машины в столичном аэропорту «Шереметьево» подняла вопросы о конструктивных особенностях «Суперджета», о том, как проходила процедура его сертификации, признания соответствия нормам летной годности и, как следствие, вопрос о возможности его дальнейшей эксплуатации. После гибели «Суперджета» в «Шереметьево» была отмечена целая череда отмены рейсов, которые должны были выполняться «Суперджетом».
В госорганах, в том числе в Минобороны, Ту-134 служить продолжают.
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