Китайцы намерены заполонить МАКС-2019

Ранее НСН рассказала, что Ту-134 уходит в историю.

В современном авиапарке нишу ушедшего в историю Ту-134 призван занять Sukhoi Superjet. Однако недавняя катастрофа такой машины в столичном аэропорту «Шереметьево» подняла вопросы о конструктивных особенностях «Суперджета», о том, как проходила процедура его сертификации, признания соответствия нормам летной годности и, как следствие, вопрос о возможности его дальнейшей эксплуатации. После гибели «Суперджета» в «Шереметьево» была отмечена целая череда отмены рейсов, которые должны были выполняться «Суперджетом».

В госорганах, в том числе в Минобороны, Ту-134 служить продолжают.

