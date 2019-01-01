Ту-134 уходит в историю

Заключительный пассажирский рейс выполнен самолетом этого типа по маршруту Иркутск – Мирный, Якутия. Пассажирами исторического рейса стали 70 человек. В пресс-службе международного аэропорта Иркутска «Интерфаксу» подтвердили, что рейс выполнял последний эксплуатировавшийся в России пассажирский Ту-134. Из Мирного самолет отправится в Новосибирск - в музей авиации и космонавтики.

Ту-134 без каких-либо преувеличений называют легендой советской гражданской авиации. Разработанный конструкторским бюро имени Туполева в начале 60-х годов прошлого века Ту-134 поступил в эксплуатацию в 1967 году, заменив на региональных маршрутах поршневую авиацию. Период интенсивной эксплуатации этих машин продлился вплоть до начала XXI века. Дальше были рост цен на авиатопливо, европейские ограничения по уровню шума, новые требования к самолетам и со стороны пассажиров, и со стороны эксплуатантов. За время производства, до 1989 года, было выпущено более 850 Ту-134, что сделало его одним из самых массовых пассажирских самолетов, производимых в СССР. Самолет, совершивший заключительный рейс, был выпущен в 1980 году и эксплуатировался почти 40 лет.

Шумный, неэкономичный, морально устаревший – все это теперь. Тогда же Ту-134 стал находкой для региональных авиаперевозок. Не в последнюю очередь благодаря конструкции шасси. Она хоть и требовала наличия искусственного покрытия взлетно-посадочной полосы, но прощала ему огрехи по нынешним временам невероятные. «Самолёт был оснащен мощным шасси с двухосными тележками. Сейчас на самолётах такой и даже заметно большей размерности основные стойки шасси одноосные», - отметил в интервью РИА Новости исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

В современном авиапарке нишу ушедшего в историю Ту-134 призван занять Sukhoi Superjet. Однако недавняя катастрофа такой машины в столичном аэропорту «Шереметьево» подняла вопросы о конструктивных особенностях «Суперджета», о том, как проходила процедура его сертификации, признания соответствия нормам летной годности и, как следствие, вопрос о возможности его дальнейшей эксплуатации. После гибели «Суперджета» в «Шереметьево» была отмечена целая череда отмены рейсов, которые должны были выполняться «Суперджетом».

В госорганах, в том числе в Минобороны, Ту-134 служить продолжают.

