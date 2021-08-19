Китайскую вакцину от COVID-19 cвязали с риском паралича

Гонконгские ученые выяснили, что вакцина от коронавируса CoronaVac от китайской компании Sinovac может привести к параличу Белла — временному параличу лицевого нерва. Об этом сообщается в статье, которая опубликована в журнале Lancet.

Исследователи изучали данные о побочных эффектах, наблюдавшихся у жителей Гонконга, получавших либо вакцины Coronovac, либо препарат Fosun-BioNTech (аналог вакцины Pfizer-Biontech). Среди первых (450 тысяч человек) было отмечено 28 клинически подтвержденных случаев развития паралича Белла после вакцинации. Среди вторых (540 тыс. человек) таких случаев было 16, пишет ТАСС.

Специалисты пришли к выводу, что полученные ими результаты указывают на общий повышенный риск паралича Белла, связанный с вакцинацией CoronaVac. Однако полезные и защитные эффекты инактивированной вакцины COVID-19 намного перевешивают риск этого нежелательного явления, которое, как правило, проходит самостоятельно.

Паралич Белла был отмечен как возможный и редкий побочный эффект в ходе клинических испытаний некоторых препаратов от коронавируса, однако в их число вакцина Sinovac не входила.

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А ранее сообщалось, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) запросило у компаний Pfizer и Moderna данные по новым побочным реакциям на их вакцины от COVID-19. Согласно опубликованному на сайте регулятора отчету, речь может идти о кожной аллергии, воспалении почек и нефротическом синдроме. Некоторые пациенты пожаловались на эти заболевания, возникшие после вакцинации препаратами Pfizer и Moderna. EMA изучает, являются ли они побочными эффектами от прививки или же не связаны с вакциной.

Европейский регулятор в июле сообщил, что вакцины Pfizer и Moderna способны в некоторых случаях приводить к миокардиту и перикардиту, напоминает РЕН ТВ. EMA рекомендовало добавить эти заболевания в список побочных эффектов.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КитайВакцинаКоронавирус
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