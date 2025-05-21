Собянин заявил об уничтожении еще семи летевших на Москву беспилотников

Российские средства ПВО отразили очередную попытку атаковать Москву с использованием беспилотников. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.

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Он уточнил, что были уничтожены ещё семь летевших на Москву дронов, на месте падения обломков которых в настоящее время работают специалисты.

Ранее Собянин заявил об уничтожении трёх летевших на российскую столицу беспилотников. Позже градоначальник рассказал об ещё одном сбитом дроне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/avbogomaz
ТЕГИ:СобянинАтакаБеспилотникиМосква

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