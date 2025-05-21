Сенатор Пушков: Неандертальцы вымерли из-за отсутствия семейных ценностей
Причиной вымирания неандертальцев стало отсутствие семейных ценностей. Об этом заявил глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
В ходе дискуссии на Петербургском международном юридическом форуме он указал, что у неандертальцев «не было понятия семьи», поэтому всех пожилых и неспособных охотиться и добывать еду, они выгоняли, «чтобы сохранить дееспособность племени».
По его словам, у кроманьонцев, наоборот, племя было разделено на семьи.
«И пока отец и мать находились на охоте или на сборе корнеплодов, старшие учили младших. И очень были крепкие союзы между мужчиной и женщиной. Мы с вами — кроманьонцы», — заключил сенатор.
Ранее протоиерей Андрей Ткачев заявил, что мужчин старше 40 лет, которые живут без семьи, детей и обязательств, следует обложить налогом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru