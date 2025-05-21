Сенатор Пушков: Неандертальцы вымерли из-за отсутствия семейных ценностей

Причиной вымирания неандертальцев стало отсутствие семейных ценностей. Об этом заявил глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

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В ходе дискуссии на Петербургском международном юридическом форуме он указал, что у неандертальцев «не было понятия семьи», поэтому всех пожилых и неспособных охотиться и добывать еду, они выгоняли, «чтобы сохранить дееспособность племени».

По его словам, у кроманьонцев, наоборот, племя было разделено на семьи.

«И пока отец и мать находились на охоте или на сборе корнеплодов, старшие учили младших. И очень были крепкие союзы между мужчиной и женщиной. Мы с вами — кроманьонцы», — заключил сенатор.

Ранее протоиерей Андрей Ткачев заявил, что мужчин старше 40 лет, которые живут без семьи, детей и обязательств, следует обложить налогом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Александр Натрускин
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