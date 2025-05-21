Друг Паши Техника предрек продажу его личных вещей

Накануне единственную картину авторства Паши Техника продали на выставке RAF в Санкт-Петербурге. Картину приобрел Дмитрий Князев. Он отдал за работу 126,5 тысячи долларов (около 10 миллионов рублей).

Сафронов-Затравкин рассказал «Газете.Ru», что рэпер увлекся живописью после посещения выставки его отца Никаса Сафронова в Санкт-Петербурге.

Пианист также назвал Техника легендарной фигурой. По его мнению, люди будут продавать абсолютно все, связанное с Техником.



Рэпер умер в Таиланде 4 апреля. Артиста похоронили на Николо-Архангельском кладбище в Москве, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».