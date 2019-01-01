Mail.ru выступил против идентификации пользователей e-mail

Вице-президент и технический директор Mail.ru Group Владимир Габриелян сообщил НСН, выступает против внесенного в Госдуму законопроекта. Он отметил, что инициатива будет иметь массу негативных последствий, как для пользователей, так и для компаний.

«Законопроект неуместен и избыточен: он предполагает существенные неудобства для пользователей и дискриминирует российских игроков рынка. Отечественные компании понесут дополнительные издержки, в то время как зарубежные игроки неоднократно игнорировали требования российского законодательства. Мы не видим предпосылок к тому, чтобы предложенные нововведения как-то изменили данную практику», - заключил собеседник НСН.

Ранее Министерство цифрового развития подготовило законопроект о создании цифровых профилей российских граждан, в которых будут содержаться данные паспорта, СНИЛС и ИНН и результаты предоставления государственных и муниципальных услуг. Это должно упростить получение госуслуг, покупки и кредитование в онлайн-режиме. Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН поддержал инициативу министерства.

