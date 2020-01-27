В Совфеде заверили, что коронавируса в России нет

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» началась пресс-конференция на тему: «Коронавирус 2019-nCov: Новая мировая пандемия?»

Число заболевших новым смертельным коронавирусом в Китае достигло 617 человек. В связи с распространяющейся эпидемией были полностью изолированы два города: Ухань и Хуанган, а случаи заражения были зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде. Подозрения на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге, Австралии и даже в России. Так, в Санкт-Петербурге в больницу попал уже третий человек с подозрением на это смертельное заболевание. И если версии с заболеванием коронавируса в предыдущих двух случаях были опровергнуты, то в этот раз, диагноз пациента ещё уточняется. Всего от новой эпидемии погибли 17 человек и, предположительно, больными могут оказаться на данный момент до 1700 человек.

Член Комитета Совета Федерации по социальной политике, Заслуженный врач России, эксперт ОНФ Татьяна Кусайко в беседе с НСН сообщила, что на территории России нет зараженных коронавирусом.

«Пока на территории Российской Федерации тех пациентов, которые обследованы и у которых выявлен коронавирус. Данные меры регулируются, введенным постановлением главного санитарного врача, который действует с пятницы, с 25 января», - заключила она.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в интервью НСН рассказал, какие меры уже предпринимаются в нашей стране по борьбе и профилактике коронавируса.



