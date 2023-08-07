Китайский визовый центр открылся в Москве
Аккредитованный посольством Китая визовый центр КНР начал работу в Москве на улице Василисы Кожиной, д. 1, сообщает пресс-служба центра.
В сообщении говорится, что обращаться в центр с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00 могут заявители на получение китайской визы, в том числе в Гонконг и Макао.
«Начиная с 7 августа 2023 года заявители на получение китайской визы с обычными паспортами из России и других стран должны подавать свои заявки в московский китайский визовый сервисный центр», - указали в пресс-службе.
Ранее в генконсульстве КНР заявили, что в Санкт-Петербурге визовый центр Китая откроется 8 августа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru