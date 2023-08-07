Китайский визовый центр открылся в Москве

В сообщении говорится, что обращаться в центр с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00 могут заявители на получение китайской визы, в том числе в Гонконг и Макао.

«Начиная с 7 августа 2023 года заявители на получение китайской визы с обычными паспортами из России и других стран должны подавать свои заявки в московский китайский визовый сервисный центр», - указали в пресс-службе.

Ранее в генконсульстве КНР заявили, что в Санкт-Петербурге визовый центр Китая откроется 8 августа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

