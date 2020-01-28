Врачи: Китайским коронавирусом можно заразиться, потерев глаза

Например, заразиться можно, если вирус попадёт на кожу рук, а человек потом потрёт ими глаза.

Китайские врачи посоветовали носить защитную маску и тщательно мыть руки.

По последним данным, число погибших от пневмонии нового типа в Китае достигло 106 человек. Новым коронавирусом заразились более 4,5 тысячи человек.

