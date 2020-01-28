Врачи: Китайским коронавирусом можно заразиться, потерев глаза

28 января 202011:02

Китайские врачи установили, что новый тип коронавируса, получивший распространение из города Ухань, может передаваться контактным путём. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ли Синвана.

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Например, заразиться можно, если вирус попадёт на кожу рук, а человек потом потрёт ими глаза.

Китайские врачи посоветовали носить защитную маску и тщательно мыть руки.

По последним данным, число погибших от пневмонии нового типа в Китае достигло 106 человек. Новым коронавирусом заразились более 4,5 тысячи человек.

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