Падение продаж электромобилей связано с геополитической ситуацией и с внутренней политикой РФ по повышению утильсбора, однако отечественные «АМБЕР» и EVOLUTE наоборот показали только рост. Об этом НСН рассказала председатель ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры Ия Гордеева.

Продажи электромобилей сократились на 30%, сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. Так, в 2025 году на российском рынке было зарегистрировано 12,5 тысяч новых легковых электромобилей. Это на 30% меньше, чем в 2024 году (17,8 тысяч шт). Текущей объем даже ниже, чем в 2023 году (14,1 тысяч шт). Лидером пока остался Zeekr. Гордеева раскрыла, в чем причина падения продаж.

«Очень сильно подорожали электромобили, катастрофически. Но это тоже понятно, государство нацелено на производство внутри страны. Если посмотреть на структуру продаж, то падение показали прежде всего европейские бренды – Volkswagen, Mercedes и BMW. Соответственно, это падение связано не только с электромобилями, но и с ситуацией, что очень сложно ввести какие-то компоненты, починить машины. Что касается некоторых китайских брендов, допустим, Zeekr, то ввели повышенный утильсбор, а он считается от лошадей. Электромобили делятся сейчас на два типа: это топовые китайские модели, которые стоят дорого, и сегмент нашего российского рынка - EVOLUTE, «Москвич». Вот этот топовый сегмент сильно подорожал с утильсбором, а такого российского сегмента просто нет, то есть вы не можете купить аналог Zeekr в России. При этом сегмент российских автомобилей вырос в продажах – это «АМБЕР», EVOLUTE», - раскрыла она.