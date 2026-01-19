Роста продаж российских электромобилей ждут к концу 2026 года
К концу 2026 года продажи электромобилей должны восстановиться, также в России ждут выход «Атома» в активные продажи, а еще EVOLUTE и электромобиля от Яндекса, заявила НСН Ия Гордеева.
Падение продаж электромобилей связано с геополитической ситуацией и с внутренней политикой РФ по повышению утильсбора, однако отечественные «АМБЕР» и EVOLUTE наоборот показали только рост. Об этом НСН рассказала председатель ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры Ия Гордеева.
Продажи электромобилей сократились на 30%, сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. Так, в 2025 году на российском рынке было зарегистрировано 12,5 тысяч новых легковых электромобилей. Это на 30% меньше, чем в 2024 году (17,8 тысяч шт). Текущей объем даже ниже, чем в 2023 году (14,1 тысяч шт). Лидером пока остался Zeekr. Гордеева раскрыла, в чем причина падения продаж.
«Очень сильно подорожали электромобили, катастрофически. Но это тоже понятно, государство нацелено на производство внутри страны. Если посмотреть на структуру продаж, то падение показали прежде всего европейские бренды – Volkswagen, Mercedes и BMW. Соответственно, это падение связано не только с электромобилями, но и с ситуацией, что очень сложно ввести какие-то компоненты, починить машины. Что касается некоторых китайских брендов, допустим, Zeekr, то ввели повышенный утильсбор, а он считается от лошадей. Электромобили делятся сейчас на два типа: это топовые китайские модели, которые стоят дорого, и сегмент нашего российского рынка - EVOLUTE, «Москвич». Вот этот топовый сегмент сильно подорожал с утильсбором, а такого российского сегмента просто нет, то есть вы не можете купить аналог Zeekr в России. При этом сегмент российских автомобилей вырос в продажах – это «АМБЕР», EVOLUTE», - раскрыла она.
Также Гордеева отметила, что первое полугодие 2026 года будет неудачным по продажам для электроавтомобилей, однако все восстановится к 2027 году.
«Так что проблема комплексная. Она связана и с геополитической ситуацией в виде европейских автомобилей, и с внутренней политикой введения утильсбора. Понятно, что первое полугодие этого года будет тоже провальным, ну а к концу 2026 года продажи должны восстановиться, потому что мы ждем новые бренды – выход «Атома» в активные продажи, тот же EVOLUTE, Яндекс. «Атом» – это российский продукт, разработан российскими конструкторами, который будет производиться как в России, так и в Китае для нероссийского рынка. Конечно, 100%-го российского продукта нет. Если разбирать любое изделие до компонентов, мы увидим, что платы российские, а компоненты на платах тех же контроллеров мы в России в полном объеме не производим», - раскрыла она.
При этом собеседница НСН заверила, что зарядных станций достаточно для тех, кто планирует приобрести электромобиль.
«Зарядных станций достаточное количество для того, чтобы принять решение о покупке электромобиля. Потому что в крупных городах загрузка маленькая. Станции загружены от 8, до 12% в среднем, что дает недостаточную выручку тем, кто устанавливает зарядные станции. А в городах, где мало электромобилей, тоже есть 1-2 станции, чтобы показать, что это возможно», - подытожила Гордеева.
Ранее стало известно, что в России продлят льготный проезд для электромобилей по платным трассам на 2026 год, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
