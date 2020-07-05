Китайский блогер раскрыл «русское чудо» на Оймяконе
Китайский пользователь платформы Sina рассказал о якутском селе Оймякон – признанном полюсе холода, где «воинственные русские» не бояться купаться при морозе -70 градусов.
Китайский блогер отметил, что его соотечественники относятся к русским людям как к воинствующей нации из-за их способности переносить холод. В этом смысле он привел в пример ужасающие морозы на полюсе холода – в селе Оймякон (Якутия), где температуры падают до -70 градусов, сообщает РИА Новости.
«Однако, к удивлению многих туристов, при такой экстремально низкой температуре русские еще умудряются купаться!» — написал пользователь.
Блогер рассказал о теплом источнике на Оймяконе, где россияне не бояться купаться даже в лютые морозы. Он считает, что это место волшебное и отмечает большой интерес туристов к теплому источнику.
«Мы еще раз убеждаемся, что наш мир полон чудес! Горячие источники в холодной Сибири — тому подтверждение», — считает блогер.
Ранее НСН сообщала, что сотрудники нацпарка «Русская Арктика» отправились в субботу в экспедицию на Оранские острова архипелага Новая Земля. По итогам совместного проекта WWF России и нацпарка «Русская Арктика» ученые разработают свод правил посещения туристами моржовых лежбищ в западном секторе Российской Арктики.
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