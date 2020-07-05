Китайский блогер раскрыл «русское чудо» на Оймяконе

Китайский пользователь платформы Sina рассказал о якутском селе Оймякон – признанном полюсе холода, где «воинственные русские» не бояться купаться при морозе -70 градусов.

Китайский блогер отметил, что его соотечественники относятся к русским людям как к воинствующей нации из-за их способности переносить холод. В этом смысле он привел в пример ужасающие морозы на полюсе холода – в селе Оймякон (Якутия), где температуры падают до -70 градусов, сообщает РИА Новости.

«Однако, к удивлению многих туристов, при такой экстремально низкой температуре русские еще умудряются купаться!» — написал пользователь.