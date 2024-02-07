Китайский автомобиль переименовали для российского рынка

Кроме того, глава подразделения Sinomach, филиала «Гиперион лизинг» Цзи Цзыюань отметил, что Россия стала первым экспортным рынком для его предприятия. С этим связан и особый подход. Он добавил, что в 2024 году на российском рынке появятся еще две модели бренда Oting, но неизвестно, будут ли их переименовывать.

«Паладин» выпускается на платформе Nissan Terra в рамках пятилетнего соглашения с корпорацией Zhengzhou Nissan. Под капотом модели скрывается двухлитровый турбомотор Mitsubishi 4K31 мощностью 228 лошадиных сил. Также автомобиль оборудован восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF.

Ранее сообщалось, что продажи новых легковых автомобилей в России в январе выросли на 77,3% в годовом выражении и составили 80,2 тысячи авто.

