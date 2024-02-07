Китайский автомобиль переименовали для российского рынка
Китайский внедорожник Oting Paladin (производитель Sinomach Automobile) на российским рынке будет продаваться под названием «Паладин», написанном на кириллице. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
«Паладин» начнут продавать в феврале 2024 года. По словам представителя автопроизводителя, такой шаг послужит развитию и укреплению двустороннего сотрудничества России и КНР в ознаменование 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.
Кроме того, глава подразделения Sinomach, филиала «Гиперион лизинг» Цзи Цзыюань отметил, что Россия стала первым экспортным рынком для его предприятия. С этим связан и особый подход. Он добавил, что в 2024 году на российском рынке появятся еще две модели бренда Oting, но неизвестно, будут ли их переименовывать.
«Паладин» выпускается на платформе Nissan Terra в рамках пятилетнего соглашения с корпорацией Zhengzhou Nissan. Под капотом модели скрывается двухлитровый турбомотор Mitsubishi 4K31 мощностью 228 лошадиных сил. Также автомобиль оборудован восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF.
Ранее сообщалось, что продажи новых легковых автомобилей в России в январе выросли на 77,3% в годовом выражении и составили 80,2 тысячи авто.
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