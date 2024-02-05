«Автостат»: Продажи новых легковых авто в РФ в январе выросли на 77%
Продажи новых легковых автомобилей в России в январе выросли на 77,3% в годовом выражении и составили 80,2 тысячи авто. Об этом сообщило аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные АО «Паспорт промышленный консалтинг» и с учетом собственной сегментации.
Отмечается, что по итогам января было реализовано 80 212 новых легковых машин. Согласно данным, лидером рынка в отчетном месяце стала Lada, ее продажи выросли на 26,4% и составили 22,3 тысячи авто. На втором месте расположился китайский бренд Haval с результатом в 9,6 тысячи автомобилей. Третье место заняла марка Geely, в январе было продано 9 тысяч машин.
Ранее сообщалось, что автомобили брендов Volkswagen и Toyota чаще всего ввозили в Россию по параллельному импорту в 2023 году, передает «Радиоточка НСН».
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