«Автостат»: Продажи новых легковых авто в РФ в январе выросли на 77%

Отмечается, что по итогам января было реализовано 80 212 новых легковых машин. Согласно данным, лидером рынка в отчетном месяце стала Lada, ее продажи выросли на 26,4% и составили 22,3 тысячи авто. На втором месте расположился китайский бренд Haval с результатом в 9,6 тысячи автомобилей. Третье место заняла марка Geely, в январе было продано 9 тысяч машин.

Ранее сообщалось, что автомобили брендов Volkswagen и Toyota чаще всего ввозили в Россию по параллельному импорту в 2023 году, передает «Радиоточка НСН».

