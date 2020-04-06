В России зафиксировано больше 6 тысяч заболевших коронавирусом

По состоянию на понедельник, 6 апреля, в России зафиксировано 6343 случая заболеваний коронавирусом COVID-19. Такие данные привели в оперативном штабе.



За минувшие сутки случаи заболеваний выявили в 49 регионах страны, больше всего заболевших в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Там зарегистрировали 591, 82 и 35 случаев соответственно.



В Москве почти половина заболевших (269) — лица в возрасте до 45 лет, в том числе 30 детей. Всего в городе зафиксировано 3 893 случаев инфицирования, передает «Свободная пресса».





