В России зафиксировано больше 6 тысяч заболевших коронавирусом
По состоянию на понедельник, 6 апреля, в России зафиксировано 6343 случая заболеваний коронавирусом COVID-19. Такие данные привели в оперативном штабе.
За минувшие сутки случаи заболеваний выявили в 49 регионах страны, больше всего заболевших в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Там зарегистрировали 591, 82 и 35 случаев соответственно.
В Москве почти половина заболевших (269) — лица в возрасте до 45 лет, в том числе 30 детей. Всего в городе зафиксировано 3 893 случаев инфицирования, передает «Свободная пресса».
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