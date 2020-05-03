Китайские учёные научились заражать коронавирусом мышей

Новую версию им удалось получить благодаря изменению одной «буквы»-нуклеотида в геноме SARS-CoV-2. Предполагается, что новый штамм ускорит проверку новых лекарств и вакцин против коронавируса COVID-19. До сих этим вирусом заражалось лишь небольшое количество трансгенных мышей, а приматов закупать и содержать дорого, отмечается в материале.

Как известно, коронавирус нового типа поражает клетки лёгких, используя молекулы белка ACE2, однако кодирующий этот белок ген имеет разные вариации. Его варианты не мешают заражению кошек и макак-резусов, но снижают вероятность проникновения вируса в организм крыс и мышей, отмечают исследователи.

