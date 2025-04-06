Число жертв землетрясения в Мьянме выросло до 3564 человек
6 апреля 202517:17
Число жертв мощного землетрясения в Мьянме, произошедшего 28 марта, выросло до 3564. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Уточняется, что ранения получили ещё 5012 человека, пропавшими без вести числится 210 человек.
Ранее сегодня МЧС России сообщило, что два Ил-76 ведомства доставили порядка 68 тонн гуманитарного груза в Мьянму. В том числе - продукты питания, предметы первой необходимости, 150 палаток и более 30 генераторов.
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- Число жертв землетрясения в Мьянме выросло до 3564 человек
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru