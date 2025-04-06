Число жертв землетрясения в Мьянме выросло до 3564 человек

Уточняется, что ранения получили ещё 5012 человека, пропавшими без вести числится 210 человек.

Ранее сегодня МЧС России сообщило, что два Ил-76 ведомства доставили порядка 68 тонн гуманитарного груза в Мьянму. В том числе - продукты питания, предметы первой необходимости, 150 палаток и более 30 генераторов.





