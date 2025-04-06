Число жертв землетрясения в Мьянме выросло до 3564 человек

Число жертв мощного землетрясения в Мьянме, произошедшего 28 марта, выросло до 3564. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Число жертв землетрясения в Мьянме выросло до 3301 человек

Уточняется, что ранения получили ещё 5012 человека, пропавшими без вести числится 210 человек.

Ранее сегодня МЧС России сообщило, что два Ил-76 ведомства доставили порядка 68 тонн гуманитарного груза в Мьянму. В том числе - продукты питания, предметы первой необходимости, 150 палаток и более 30 генераторов.


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Фото: mchs.gov.ru
ТЕГИ:МЧСМьянмаРоссия

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