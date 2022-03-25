Китайские стриминговые сервисы удалили фильмы с Киану Ривзом
Китайские стриминговые сервиcы удалили фильмы с участием канадского актера Киану Ривза из-за его участия в концерте, посвященному Тибету, сообщает агентство Reuters.
Отмечается, что стриминговые платформы Tencent Video и iQiyi удалили весь контент с участием актера (например, фильмы «Матрица» и «Джон Уик») после концерта, организованном некоммерческой организацией, основанной Далай-ламой.
Агентство отмечает, что к бойкоту призвали именно китайские пользователи.
Напомним, что китайские власти считают Далай-ламу сепаратистом, деятельность которого направлена на раскол страны.
Власти Китая предпримут ответные меры в связи с отзывом лицензий в Соединенных Штатах у китайской телекоммуникационной компании Pacific Networks Corp и ее дочерней структуры ComNet. Об этом сообщило Министерство промышленности и информатизации КНР.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,8 млн+23 280 / сут.
Умерли
367 тыс.+338 / сут.
Выздоровели
16,7 млн+47 540 / сут.
- Львова-Белова: Препятствий в поставках лекарств для детей нет
- Минюст внёс Deutsche Welle в реестр СМИ-иноагентов
- Еврокомиссия призвала отменить «золотые паспорта»
- Более 4 млрд рублей направят на доплаты работающим с COVID-19 медикам
- Кремль: Российско-украинские переговоры могут начаться 29 марта
- В Шанхае ввели самый масштабный локдаун за последние два года
- Авиакомпания SriLankan Airlines прекратила полеты в Россию
- Песков: Россия не будет бесплатно поставлять газ в Европу
- СМИ: Российские операторы предупредили о сбоях связи летом из-за дефицита оборудования
- В Минздраве призвали быть готовыми к новой волне COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru