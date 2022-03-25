Китайские стриминговые сервисы удалили фильмы с Киану Ривзом

Китайские стриминговые сервиcы удалили фильмы с участием канадского актера Киану Ривза из-за его участия в концерте, посвященному Тибету, сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что стриминговые платформы Tencent Video и iQiyi удалили весь контент с участием актера (например, фильмы «Матрица» и «Джон Уик») после концерта, организованном некоммерческой организацией, основанной Далай-ламой.

Агентство отмечает, что к бойкоту призвали именно китайские пользователи.