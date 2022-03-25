Китайские стриминговые сервисы удалили фильмы с Киану Ривзом

Китайские стриминговые сервиcы удалили фильмы с участием канадского актера Киану Ривза из-за его участия в концерте, посвященному Тибету, сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что стриминговые платформы Tencent Video и iQiyi удалили весь контент с участием актера (например, фильмы «Матрица» и «Джон Уик») после концерта, организованном некоммерческой организацией, основанной Далай-ламой.

Агентство отмечает, что к бойкоту призвали именно китайские пользователи.

«В Китай, Вьетнам и США»: Основатель SuperJob о массовом отъезде айтишников

Напомним, что китайские власти считают Далай-ламу сепаратистом, деятельность которого направлена на раскол страны.

Власти Китая предпримут ответные меры в связи с отзывом лицензий в Соединенных Штатах у китайской телекоммуникационной компании Pacific Networks Corp и ее дочерней структуры ComNet. Об этом сообщило Министерство промышленности и информатизации КНР.



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: Instagram/keanu_reeves_demons
ТЕГИ:АктерыФильмКитай
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры