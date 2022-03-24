Пекин примет меры в связи с отзывом лицензий Pacific Networks Corp в США
Власти Китая предпримут ответные меры в связи с отзывом лицензий в Соединенных Штатах у китайской телекоммуникационной компании Pacific Networks Corp и ее дочерней структуры ComNet. Об этом сообщило Министерство промышленности и информатизации КНР.
Отмечается, что Китай будет принимать меры для обеспечения защиты интересов своих предприятий. Также подчеркивается, что США должны отказаться от подобного «несправедливого решения».
Ранее профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечала, что президент Франции Эммануэль Макрон не вводит против России беспрецедентные санкции так как боится, что их эскалация сильно ослабит Россию и усилит Китай в соревнованиях с США.
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