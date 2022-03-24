Пекин примет меры в связи с отзывом лицензий Pacific Networks Corp в США

Отмечается, что Китай будет принимать меры для обеспечения защиты интересов своих предприятий. Также подчеркивается, что США должны отказаться от подобного «несправедливого решения».

Ранее профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечала, что президент Франции Эммануэль Макрон не вводит против России беспрецедентные санкции так как боится, что их эскалация сильно ослабит Россию и усилит Китай в соревнованиях с США.

