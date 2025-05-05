Минпромторг: Продажи новых импортных автомобилей в апреле снизились на 40%

Так, например, объем продаж автомобилей, выпущенных ушедшим из России концерном Volvo Cars, сократился в апреле 2025 года на 11% и составил 58 881 экземпляр.

Также россиян вновь напугали новостями о скором уходе с рынка целого ряда китайских автобрендов. Так, дилеры и аналитики уверены, что до десяти китайских компаний уйдут из России до конца 2025 года из-за снижения спроса и роста конкуренции. Дилеры будут отказываться от продления контрактов с китайскими брендами, которые генерируют убытки.

Одной из главных ошибок при покупке китайского автомобиля является сделка с «серым» дилером, заявил ранее директор розничных продаж компании «Авилон» Илья Петров, передает «Радиоточка НСН». В таком случае о никаких гарантиях речи быть не может.

