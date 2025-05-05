Минпромторг: Продажи новых импортных автомобилей в апреле снизились на 40%
Продажи новых импортных автомобилей в России в апреле снизились на 40%, сообщил Минпромторг со ссылкой на данные аналитической компании ППК.
Отмечается, что в апреле было продано 51,5 тысячи импортных авто, а отечественных - 65,2 тысячи штук, что на 12% меньше, чем годом ранее.
Так, например, объем продаж автомобилей, выпущенных ушедшим из России концерном Volvo Cars, сократился в апреле 2025 года на 11% и составил 58 881 экземпляр.
Также россиян вновь напугали новостями о скором уходе с рынка целого ряда китайских автобрендов. Так, дилеры и аналитики уверены, что до десяти китайских компаний уйдут из России до конца 2025 года из-за снижения спроса и роста конкуренции. Дилеры будут отказываться от продления контрактов с китайскими брендами, которые генерируют убытки.
Одной из главных ошибок при покупке китайского автомобиля является сделка с «серым» дилером, заявил ранее директор розничных продаж компании «Авилон» Илья Петров, передает «Радиоточка НСН». В таком случае о никаких гарантиях речи быть не может.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru