Китайская вакцина от COVID-19 поступит в продажу в декабре

Китайская вакцина от короавируса должна поступить на рынок в конце декабря этого года, заявил секретарь партийного комитета КНР, председатель совета директоров государственной корпорации Sinopharm Лю Цзинчжэнь.

Он рассказал, что с 16 февраля началось проведение исследований по иммуногенности вaкцины на семи видах экспериментaльных животных, впоследствии эффективность препaрата подтвердилась. Дaлее прошли испытания вaкцины на небольшой группе людей, после чего начались клинические испытaния.