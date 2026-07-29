Украина подала апелляцию в CAS на решение МОК о восстановлении прав РФ

В украинском Национальном олимпийском комитете (НОК) заявили, что решение МОК противоречит положениям Олимпийской хартии.

Также на Украине считают, что решение было «принято преждевременно и без надлежащей проверки» и не учитывает фактические обстоятельства.

Ранее исполком Международного олимпийского комитета (МОК) временно восстановил членств ОКР, а также отменил рекомендации по условиям участия российских спортсменов и команд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

