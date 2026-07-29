Украина подала апелляцию в CAS на решение МОК о восстановлении прав РФ
Украина подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляцию на решение исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) о восстановлении прав Олимпийского комитета РФ (ОКР). Об этом сообщает RT.
В украинском Национальном олимпийском комитете (НОК) заявили, что решение МОК противоречит положениям Олимпийской хартии.
Также на Украине считают, что решение было «принято преждевременно и без надлежащей проверки» и не учитывает фактические обстоятельства.
Ранее исполком Международного олимпийского комитета (МОК) временно восстановил членств ОКР, а также отменил рекомендации по условиям участия российских спортсменов и команд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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