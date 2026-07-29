В РФ могут изменить закон из-за дела с нападением на ученого Зезина
В России предложили ужесточить наказание за преступления, совершенные в присутствии несовершеннолетних. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов, комментируя резонансное дело о нападении на ученого Никиту Зезина.
По словам правозащитника, текущая судебная практика не всегда в полной мере учитывает психологическую травму детей, ставших невольными свидетелями жестоких сцен.
Кабанов отметил, что совершение тяжких преступлений, связанных с насилием, на глазах у несовершеннолетних должно рассматриваться как отягчающее обстоятельство при вынесении приговора.
Ранее в главке МВД по Свердловской области сообщили, что личности всех участников конфликта с директором Уральского федерального аграрного центра Никитой Зезиным уже установлены. Ученый скончался от проблем с сердцем на 68-м году жизни вскоре после избиения группой мужчин.
Ранее в Сочи были арестованы работники детсада, обвиняемые в истязании детей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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