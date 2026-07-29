В РФ могут изменить закон из-за дела с нападением на ученого Зезина

В России предложили ужесточить наказание за преступления, совершенные в присутствии несовершеннолетних. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов, комментируя резонансное дело о нападении на ученого Никиту Зезина.

По словам правозащитника, текущая судебная практика не всегда в полной мере учитывает психологическую травму детей, ставших невольными свидетелями жестоких сцен.