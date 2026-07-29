«И рыбку съесть, и на елку влезть»: В Армении жестко «проехали» по Пашиняну за слова о ЕАЭС
Для ЕАЭС выход Армении не станет концом света, а вот республика окажется на грани экономического краха, заявил НСН Арман Абовян.
Попытки премьер-министра Армении Никола Пашиняна переориентировать Армению на Запад при сохранении зависимости от российского рынка приведут не к краху Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а к катастрофическому обнищанию самой республики и экономическому кризису, заявил НСН экс-депутат Национального собрания республики Арман Абовян.
Ранее Пашинян заявил, что для ЕАЭС станет началом конца отсутствие решения по вопросу Армении. Он считает, что структура сегодня парализована и не функционирует нормально, и проблема касается не только Армении, но и всего объединения.
Однако Абовян подчеркнул, что ЕАЭС спокойно переживет отсутствие Армении, а вот республике без блока будет крайне тяжело.
«Эти заявления показывают абсолютную несостоятельность Пашиняна. Из-за прекращения экспорта в Россию армянского коньяка и армянских продуктов в России не начнутся массовые волнения и попытки свержения власти. Из-за того, что армянские продукты питания не пойдут в Беларусь, в Беларуси не начнется голод. Казахстан не перестанет покупать у ЕАЭС что-то по внутренним ценам союза. Россия не перестанет покупать, либо продавать в Белоруссии то, что она покупает и продает в рамках ЕАЭС. Интеграционный проект будет развиваться. Может, Пашинян оговорился? Если не будет найдено решение, то это будет началом конца армянской экономики. Более 85% всего, что производит Армения, реализуется на рынке ЕАЭС. Европейцы, кроме декларативных заявлений, не спешат на реальные шаги по выкупу армянской продукции. Да и не будут они ее выкупать. Попытки зайти на сверхплотный рынок европейцев, либо рынки других крупных игроков невозможны в нынешней геополитической конфигурации. Они технически исключены: есть вопросы логистики, стандартов, вопросы реализации своей продукции. Европа пока не продаст греческие персики, армянские продавать не будет», — подчеркнул собеседник НСН.
Потери Армении от шагов нынешних властей республики оцениваются в пределах 3-4 млрд долларов при бюджете в 6 млрд. По словам Абовяна, Пашинян отдает себе отчет о назревающем недовольстве граждан.
«Встает вопрос о тотальном обнищании сотен тысяч граждан Армении. Мне могут возразить: "Они же выбрали Пашиняна". Нет, они не выбрали. Выборы в Армении были абсолютно нелегитимны. И цифры, которые были показаны, не отражают настоящую волю народа. Выборы были украдены у народа. И сейчас то, что происходит в Армении, это, к сожалению, логическое продолжение того, что мы видим. Пашинян понимает, что назрел социальный бунт, потому что даже люди, которые за него голосовали, сегодня на грани уничтожения. Куда эти люди будут уезжать? Создается совершенно сумасшедшая ситуация. При бодрых докладах о росте армянской экономики параллельно идет просто схлопывание ее», — сообщил он.
При этом Абовян отмечает, что действия России в отношении Армении последовательны и предсказуемы.
«Армения объявила о том, что политически она идет в сторону Европейского Союза. Европейский Союз в свою очередь заявил, что он готовится к войне с Россией где-то в 2030 году. То есть Армения идет в сторону геополитического центра, который собирается воевать с Россией. Что говорит Россия? Армяне, ради Бога, идите в Европу, мы за вас счастливы. Мы вам мешать не будем, но не за счет российского рынка, не за счет российского бюджета. А что хочет Пашинян? Он хочет и рыбку съесть, и на елку забраться. Но так не бывает. Россия никогда не запрещала Армении иметь альтернативу. Кто-то держал за руку того же Пашиняна, когда он с 2018 года развивал отношения с Европой в экономическом плане? Скажу больше, Россия первой была заинтересована в том, чтобы это развивалось, ввиду определенных условий. Однако в течение правления Пашиняна отношения между Арменией и ЕАЭС выросли не в семь раз. Здесь абсолютно идиотская ситуация. Вот представьте, у человека есть супруга, он с ней живет очень долго. И он ей говорит: там соседка есть новая, богатая, красивая. Когда она согласится, чтобы я с ней жил, я от тебя уйду, но пока я от тебя не ушел. Корми меня, пои меня, обстирывай и так далее. Вот на что похожа ситуация. И русские не будут терпеть», — поделился мнением он.
Ранее Арман Абовян в разговоре с НСН отмечал, что Никол Пашинян отчаянно пытается «усидеть на двух стульях», приехав в Россию и стремясь договориться с Москвой.
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