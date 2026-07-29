Россиянам рассказали об отсутствии оснований для отказа от подписки в Telegram
Паниковать и отказываться от подписки Premium в Telegram из-за обвинений против основателя мессенджера Павла Дурова не следует. Об этом NEWS.ru заявил юрист Михаил Пирогов.
По его словам, обвинения и объявление в международный розыск касаются лично Дурова. Это не означает наступление каких-либо правовых последствий для обычных пользователей мессенджера.
«Покупка подписки Telegram Premium — это сделка между гражданином и компанией, которая не находится под прямым контролем российских властей», — пояснил эксперт.
Пирогов добавил, что если пользователь мессенджера не нарушает закон, то подписка не будет поводом для претензий со стороны правоохранителей.
Ранее IT-эксперт Владимир Зыков заявил, что предъявление обвинений Дурову не означает, что использование Telegram в России теперь запрещено, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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