Россиянам рассказали об отсутствии оснований для отказа от подписки в Telegram

По его словам, обвинения и объявление в международный розыск касаются лично Дурова. Это не означает наступление каких-либо правовых последствий для обычных пользователей мессенджера.

«Покупка подписки Telegram Premium — это сделка между гражданином и компанией, которая не находится под прямым контролем российских властей», — пояснил эксперт.

Пирогов добавил, что если пользователь мессенджера не нарушает закон, то подписка не будет поводом для претензий со стороны правоохранителей.

Ранее IT-эксперт Владимир Зыков заявил, что предъявление обвинений Дурову не означает, что использование Telegram в России теперь запрещено, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

