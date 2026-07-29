«Магнит Маркет» решил отказаться от бизнес-модели маркетплейса

Сайт и приложение «Магнит Маркет» приостановят свою работу с 6 сентября в рамках объединения с электронным коммерческим контуром торговой сети. Об этом сообщила пресс-служба компании в своем канале для партнеров.

Проект не закрывается полностью и продолжит сотрудничество с продавцами. Компания отказывается от стратегии универсального маркетплейса и прямой конкуренции с крупнейшими игроками рынка. Вместо этого модель бизнеса изменится в сторону расширенной полки для дополнения основного ассортимента бытовой химией и товарами для дома.