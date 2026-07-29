«Магнит Маркет» решил отказаться от бизнес-модели маркетплейса
Сайт и приложение «Магнит Маркет» приостановят свою работу с 6 сентября в рамках объединения с электронным коммерческим контуром торговой сети. Об этом сообщила пресс-служба компании в своем канале для партнеров.
Проект не закрывается полностью и продолжит сотрудничество с продавцами. Компания отказывается от стратегии универсального маркетплейса и прямой конкуренции с крупнейшими игроками рынка. Вместо этого модель бизнеса изменится в сторону расширенной полки для дополнения основного ассортимента бытовой химией и товарами для дома.
С 20 августа площадка приостановит отгрузку товаров по модели FBS через партнерские пункты выдачи заказов. При такой схеме продавец самостоятельно хранит и упаковывает продукцию. До 31 августа эти партнерские пункты будут поэтапно прекращать свою работу.
В качестве альтернативы представители сети указывают на быстро растущий сервис «Магнит доставка». Селлеры получат возможность размещать свои товары на небольших складах или в дарксторах. При этом экспресс доставку заказов покупателям обеспечит сама торговая сеть.
Между тем россиянам раскрыли главные правила безопасных покупок на маркетплейсах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Полчаса вместо 15 минут: Почему время на прием пациентов нужно менять
- Юрист оценил последствия неприличного жеста Дурова в соцсети
- Пашинян рассказал, когда может состояться референдум по вступлению Армении в ЕС
- В РФ могут изменить закон из-за дела с нападением на ученого Зезина
- Россиянам рассказали об отсутствии оснований для отказа от подписки в Telegram
- «Магнит Маркет» решил отказаться от бизнес-модели маркетплейса
- Секс-блогеру Мармеладовой запросили 3,5 года колонии за распространение порно
- Ливия предложила РФ построить НПЗ и продавать нефтепродукты
- «И рыбку съесть, и на елку влезть»: В Армении жестко «прошлись» по Пашиняну за слова о ЕАЭС
- Украина подала апелляцию в CAS на решение МОК о восстановлении прав РФ