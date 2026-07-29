«Магнит Маркет» решил отказаться от бизнес-модели маркетплейса

Сайт и приложение «Магнит Маркет» приостановят свою работу с 6 сентября в рамках объединения с электронным коммерческим контуром торговой сети. Об этом сообщила пресс-служба компании в своем канале для партнеров.

Проект не закрывается полностью и продолжит сотрудничество с продавцами. Компания отказывается от стратегии универсального маркетплейса и прямой конкуренции с крупнейшими игроками рынка. Вместо этого модель бизнеса изменится в сторону расширенной полки для дополнения основного ассортимента бытовой химией и товарами для дома.

Маркетплейсы будут нести ответственность за распространение «опасных» препаратов

С 20 августа площадка приостановит отгрузку товаров по модели FBS через партнерские пункты выдачи заказов. При такой схеме продавец самостоятельно хранит и упаковывает продукцию. До 31 августа эти партнерские пункты будут поэтапно прекращать свою работу.

В качестве альтернативы представители сети указывают на быстро растущий сервис «Магнит доставка». Селлеры получат возможность размещать свои товары на небольших складах или в дарксторах. При этом экспресс доставку заказов покупателям обеспечит сама торговая сеть.

Между тем россиянам раскрыли главные правила безопасных покупок на маркетплейсах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС
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