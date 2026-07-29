Секс-блогеру Мармеладовой запросили 3,5 года колонии за распространение порно

Гособвинение запросило для секс-блогера Сони Мармеладовой (настоящее имя – Софья Вершинина) 3,5 года лишения свободы по делу о распространении порнографии. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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По версии следствия, блогер рспространяла в соцсетях откровенный контент, а в закрытом Telegram-канале - ролики без цензуры. Уточняется, что благодаря провокационным видео и фото Мармеладова только за 2026 год заработала около 30 млн рублей.

«Доказательств того, что блогер занималась созданием и распространением так называемой запрещенки – предостаточно. Откровенный контент она увела в закрытые приват-чаты», – говорится в сообщении.

По предварительной информации, Мармеладову подозревают в создании теневой схемы для распространения порнографических материалов. Отмечается, что сама блогер давать какие либо комментарии отказалась.

Ранее экс-участницу ток-шоу «Пусть говорят» Диану Шулыгину (Шлянину), которой инкриминируется распространение порнографических материалов группой лиц по предварительному сговору, отправили в СИЗО из-за нарушения условий домашнего ареста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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