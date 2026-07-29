Ливия предложила РФ построить НПЗ и продавать нефтепродукты

По его словам, данные НПЗ позволят российской стороне торговать нефтепродуктами «с территории Ливии, а не из России».

Министр указал, что из-за нестабильной ситуации с безопасностью компании из РФ пока не инвестируют в ливийский рынок. И строительтсво НПЗ позволило бы углубить финансовое и инвестиционное сотрудничество между странами.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявил «Радиоточке НСН», что для решения топливного кризиса можно использовать мини НПЗ, но тогда для них необходимо обеспечить условия, как для больших заводов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

