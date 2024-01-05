Китай впервые провел летное испытание электросамолета собственного производства

Компания China Aviation Industry General Aircraft провела первый в Китае тестовый полет электросамолета национального производства. Об этом сообщает Xinhua.

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По данным агентства, испытания двухместного AG60E на электрической тяге состоялись в восточной провинции Чжэцзян.

Машина достигает 6,9 м в длину и может развивать скорость до 185 км/ч, размах крыльев самолета — 8,6 м. Компания-разработчик отметила, что проект КНР по производству электросамолетов стимулирует развитие отрасли, «ориентированной на популяризацию низковысотных полетов».

Ранее китайский производитель Xiaomi презентовал свой первый электромобиль, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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