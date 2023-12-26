CEBR: США к 2037 году уступят Китаю статус крупнейшей экономики мира
Соединенные Штаты уступят Китаю статус крупнейшей экономики мира, говорится в докладе британского Центра экономических и бизнес-исследований (CEBR).
Аналитики полагают, что смена мирового экономического гегемона произойдет к 2037 году. При этом к 2050 году США вновь обгонят КНР.
В CEBR ожидают, что в 2080 году статус крупнейшей мировой экономики перейдет к Индии.
Эксперты полагают, что Россия в следующем году опустится с восьмого на 11-е место. Перспективы экономики РФ в британском центре назвали «крайне неопределенными».
По сообщениям телеканала NBC, лидер КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом в Сан-Франциско заявил о наличии у Пекина планов воссоединения с Тайванем. При этом глава Китая опроверг намерение начать силовую операцию против острова, передает «Радиоточка НСН».
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- CEBR: США к 2037 году уступят Китаю статус крупнейшей экономики мира
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru