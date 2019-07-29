Китай отказался от американской сои и перешел на российскую

Китай разрешил импортировать сою и другие сельскохозяйственные культуры из всех российских регионов. Как сообщает «ФедералПресс», изменения таможенных правил Китая вступают в силу уже сегодня, 29 июля. Соответствующая информация была предоставлена таможенным управлением КНР.

Как отмечает «Свободная пресса», импорт культур из России в Китай может осуществляться с помощью любого вида транспорта. Уточняется, что до поправок в таможенных правилах Китая таким правом обладали лишь несколько российских регионов.

Ранее российское правительство одобрило проведение переговоров с Китаем о заключении соглашения о военном сотрудничестве. Речь идет о соглашении между Министерствами обороны двух стран. Что может стоять за этой официальной информацией без подробностей, НСН рассказал главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник в запасе Виктор Мураховский.

