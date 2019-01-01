России предсказали теснейшее военное сотрудничество с Китаем

Российское правительство одобрило проведение переговоров с Китаем о заключении соглашения о военном сотрудничестве. Речь идет о соглашении между Министерствами обороны двух стран.

Что может стоять за этой официальной информацией без подробностей, НСН рассказал главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник в запасе Виктор Мураховский.

«Подобные межправительственные соглашения заключаются регулярно, и не только с Китаем. Но, как правило, речь в таких документах ведется о формальностях: о проведении совместных учений, оговариваются визиты делегаций. Надо понимать точно, что это не договор о военном союзе», - пояснил эксперт.

Китай является одним из ключевых партнеров России в сфере военно-технического сотрудничества. Он первым из зарубежных стран получил на вооружение российские ЗРС С-400 «Триумф». Россия в прошлом году завершила поставки в Китай новейших истребителей Су-35 в рамках контракта на два миллиарда долларов, подписанного еще в 2015-м.

Также известно о заключении между РФ и Китаем договора на поставку в КНР российского вооружения в сферах: вода, воздух, земля

«Военное сотрудничество России с Китаем зашло уже очень далеко, даже дальше, чем с некоторыми союзниками по ОДКБ. Это желание обеих сторон, которое не запротоколировано в официальном документе о военном сотрудничестве. Это совместные тренировки по противоракетной обороне, которые мы ни с одной другой страной не проводим. Или, например, участие Китая в стратегических командно-штабных учениях с интеграцией их системы управления в коалиционную группировку войск. Такое у нас сотрудничество только с ОДКБ», - отметил Виктор Мураховский.