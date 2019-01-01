России предсказали теснейшее военное сотрудничество с Китаем
Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» в эфире НСН заявил, что угрозы для Москвы и Пекина схожие, поэтому странам логично сотрудничать в вопросах борьбы с противником.
Российское правительство одобрило проведение переговоров с Китаем о заключении соглашения о военном сотрудничестве. Речь идет о соглашении между Министерствами обороны двух стран.
Что может стоять за этой официальной информацией без подробностей, НСН рассказал главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник в запасе Виктор Мураховский.
«Подобные межправительственные соглашения заключаются регулярно, и не только с Китаем. Но, как правило, речь в таких документах ведется о формальностях: о проведении совместных учений, оговариваются визиты делегаций. Надо понимать точно, что это не договор о военном союзе», - пояснил эксперт.
Китай является одним из ключевых партнеров России в сфере военно-технического сотрудничества. Он первым из зарубежных стран получил на вооружение российские ЗРС С-400 «Триумф». Россия в прошлом году завершила поставки в Китай новейших истребителей Су-35 в рамках контракта на два миллиарда долларов, подписанного еще в 2015-м.
Также известно о заключении между РФ и Китаем договора на поставку в КНР российского вооружения в сферах: вода, воздух, земля
«Военное сотрудничество России с Китаем зашло уже очень далеко, даже дальше, чем с некоторыми союзниками по ОДКБ. Это желание обеих сторон, которое не запротоколировано в официальном документе о военном сотрудничестве. Это совместные тренировки по противоракетной обороне, которые мы ни с одной другой страной не проводим. Или, например, участие Китая в стратегических командно-штабных учениях с интеграцией их системы управления в коалиционную группировку войск. Такое у нас сотрудничество только с ОДКБ», - отметил Виктор Мураховский.
На вопрос НСН, а не ставит ли такое тесное сотрудничество под вопрос национальную безопасность, эксперт ответил отрицательно. По его словам, и для Китая, и для России существуют весьма схожие военные угрозы, которым легче и эффективнее противостоять в союзе.
Накануне издание International Viewpoint написало, что торговая война Соединенных Штатов с Китаем и затянувшееся противостояние Белого дома с Кремлем по ряду вопросов все больше толкают Москву и Пекин навстречу друг другу.
Авторы аналитической статьи обращают внимание, что Россия и Китай в последние годы расширили экономические связи и политическую координацию, а их уровень военного сотрудничества находится на самом высоком уровне после окончания холодной войны.
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