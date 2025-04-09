Задержан брачный аферист, обманувший 20 женщин

Уточняется, что ранее судимый представлялся жертвам бизнесменом и окружал их заботой и помощью. Как только ему достаточно доверяли, он рассказывал о проблемах в бизнесе и брал у женщин деньги, но не возвращал.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее мошенники убедили пенсионерку из Москвы продать дом и квартиру, чтобы вложиться в ценные бумаги, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

