Задержан брачный аферист, обманувший 20 женщин
В Казани был задержан мужчина, который обманул 20 женщин на 44 млн рублей, сообщает Telegram-канал официального представителя МВД Ирины Волк.
Уточняется, что ранее судимый представлялся жертвам бизнесменом и окружал их заботой и помощью. Как только ему достаточно доверяли, он рассказывал о проблемах в бизнесе и брал у женщин деньги, но не возвращал.
Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ему грозит до двух лет лишения свободы.
Ранее мошенники убедили пенсионерку из Москвы продать дом и квартиру, чтобы вложиться в ценные бумаги, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru