Глава РФПИ встретился работающими в РФ американскими компаниями

В своём Telegram-канале он указал, что во встрече приняли участие представители более 150 компаний.

Дмитриев уточнил, что речь идёт о фирмах, которые продолжают свою деятельность в России.

Ранее глава РФПИ заявил, что мировые компании выстраиваются в очередь, чтобы вернуться в Россию, сообщает RT. По его мнению, это «свидетельствует о восстановлении доверия».

