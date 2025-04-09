Глава РФПИ встретился работающими в РФ американскими компаниями

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, также являющийся спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, заявил, что встретился с членами Американской торговой палаты в России (AmCham).

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В своём Telegram-канале он указал, что во встрече приняли участие представители более 150 компаний.

Дмитриев уточнил, что речь идёт о фирмах, которые продолжают свою деятельность в России.

Ранее глава РФПИ заявил, что мировые компании выстраиваются в очередь, чтобы вернуться в Россию, сообщает RT. По его мнению, это «свидетельствует о восстановлении доверия».

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ФОТО: РИА Новости
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