Детские лагеря в Анапе вернули заказчикам более 500 млн рублей за путевки

Более 500 млн рублей были возвращены детскими лагерями Анапы за ранее оплаченные путёвки. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вахруков.

Спрос на туры в Анапу снизился на 40% после экологической катастрофы

По его словам, на сегодняшний день продажи путёвок, «предварительно, очень сильно упали», законтрактовано лишь 21% мест, тогда как в 2024 году «на текущую дату было уже больше 90%».

Замминистра указал, что в девяти из 27 здравниц заполняемость составляет менее 5%.

Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявил «Радиоточке НСН», что в этом году побережье Анапы уже потеряло до 45% своих туристов, многие из анапских пляжей будут официально закрыты.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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