Детские лагеря в Анапе вернули заказчикам более 500 млн рублей за путевки

По его словам, на сегодняшний день продажи путёвок, «предварительно, очень сильно упали», законтрактовано лишь 21% мест, тогда как в 2024 году «на текущую дату было уже больше 90%».

Замминистра указал, что в девяти из 27 здравниц заполняемость составляет менее 5%.

Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявил «Радиоточке НСН», что в этом году побережье Анапы уже потеряло до 45% своих туристов, многие из анапских пляжей будут официально закрыты.

