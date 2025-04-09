Детские лагеря в Анапе вернули заказчикам более 500 млн рублей за путевки
Более 500 млн рублей были возвращены детскими лагерями Анапы за ранее оплаченные путёвки. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вахруков.
По его словам, на сегодняшний день продажи путёвок, «предварительно, очень сильно упали», законтрактовано лишь 21% мест, тогда как в 2024 году «на текущую дату было уже больше 90%».
Замминистра указал, что в девяти из 27 здравниц заполняемость составляет менее 5%.
Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявил «Радиоточке НСН», что в этом году побережье Анапы уже потеряло до 45% своих туристов, многие из анапских пляжей будут официально закрыты.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд перевел главу Гагаузии Гуцул под домашний арест
- В России снизят налоги для родителей с двумя детьми
- Россия и США обсудят возобновление прямых перелетов
- Глава РФПИ встретился работающими в РФ американскими компаниями
- Задержан брачный аферист, обманувший 20 женщин
- Детские лагеря в Анапе вернули заказчикам более 500 млн рублей за путевки
- Продажи туров в Крым на лето выросли на 47%
- СМИ: Овечкина номинировали на приз «Билл Мастертон трофи»
- СМИ: Украинские военкоматы ищут российского космонавта
- Россия объявила о высылке двух румынских дипломатов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru