СМИ: Овечкина номинировали на приз «Билл Мастертон трофи»
Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» номинировал своего капитана Александра Овечкина на приз «Билл Мастертон трофи». Об этом в своих соцсетях объявила журналистка Самми Силбер.
Данный приз был введён в НХЛ в 1968 году в честь хоккеиста «Миннесота Норт Старз» Билла Мастертона, который скончался в возрасте 29 лет вследствие полученных во время матча травм.
Награда вручается игрокам, продемонстрировавшим спортивное мастерство, настойчивость и преданность хоккею. Каждый клуб может номинировать по одному хоккеисту. Как пишет Силбер, «Филадельфия Флайерз» выдвинула в качестве кандидата российского голкипера Ивана Федотова.
Отмечается, что выступающие в НХЛ россияне ранее данный приз не получали.
Ранее канадец Уэйн Гретцки, чей рекорд по забитым голам побил Овечкин, напомнил, что ему в своё время подарили «Роллс-Ройс», и призвал владельца «Вашингтон Кэпиталз» Теда Леонсиса сделать для россиянина нечто подобное, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru