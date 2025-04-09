СМИ: Овечкина номинировали на приз «Билл Мастертон трофи»

Данный приз был введён в НХЛ в 1968 году в честь хоккеиста «Миннесота Норт Старз» Билла Мастертона, который скончался в возрасте 29 лет вследствие полученных во время матча травм.

Награда вручается игрокам, продемонстрировавшим спортивное мастерство, настойчивость и преданность хоккею. Каждый клуб может номинировать по одному хоккеисту. Как пишет Силбер, «Филадельфия Флайерз» выдвинула в качестве кандидата российского голкипера Ивана Федотова.

Отмечается, что выступающие в НХЛ россияне ранее данный приз не получали.

Ранее канадец Уэйн Гретцки, чей рекорд по забитым голам побил Овечкин, напомнил, что ему в своё время подарили «Роллс-Ройс», и призвал владельца «Вашингтон Кэпиталз» Теда Леонсиса сделать для россиянина нечто подобное, сообщает «Свободная пресса».

