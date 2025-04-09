СМИ: Украинские военкоматы ищут российского космонавта

Украинские территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) объявили в розыск космонавта Алексея Зубрицкого, сообщает Telegram-канал SHOT.

Врача и сотрудника ТЦК уличили в помощи уклонистам на Украине

Еще в марте украинский суд внес Алексея в списки уклонистов и дезертиров и заочно осудил его на 15 лет с конфискацией имущества. До 2014 год космонавт числился в ВВС Украины, но после присоединения Крыма поступил на службу в ВКС России.

В данный момент, Зубрицкий не может ответить на претензии ТЦК, так как находится на орбите Земли. Космонавт вошел в состав экипажа корабля «Союз МС-27», который пристыковался к МКС вчера.

ВСУ также разыскивают Дорна, Artik и других украинских артистов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»
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