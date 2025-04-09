СМИ: Украинские военкоматы ищут российского космонавта
Украинские территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) объявили в розыск космонавта Алексея Зубрицкого, сообщает Telegram-канал SHOT.
Еще в марте украинский суд внес Алексея в списки уклонистов и дезертиров и заочно осудил его на 15 лет с конфискацией имущества. До 2014 год космонавт числился в ВВС Украины, но после присоединения Крыма поступил на службу в ВКС России.
В данный момент, Зубрицкий не может ответить на претензии ТЦК, так как находится на орбите Земли. Космонавт вошел в состав экипажа корабля «Союз МС-27», который пристыковался к МКС вчера.
ВСУ также разыскивают Дорна, Artik и других украинских артистов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru