СМИ: Украинские военкоматы ищут российского космонавта

Еще в марте украинский суд внес Алексея в списки уклонистов и дезертиров и заочно осудил его на 15 лет с конфискацией имущества. До 2014 год космонавт числился в ВВС Украины, но после присоединения Крыма поступил на службу в ВКС России.

В данный момент, Зубрицкий не может ответить на претензии ТЦК, так как находится на орбите Земли. Космонавт вошел в состав экипажа корабля «Союз МС-27», который пристыковался к МКС вчера.

ВСУ также разыскивают Дорна, Artik и других украинских артистов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

