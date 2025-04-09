Синоптик рассказал, когда в Москве растает апрельский снег

По его словам, с завтрашнего дня на фоне усиления оттепелей, сугробы начнут медленно «сдуваться» и совсем пропадут в конце второй декады апреля, когда наступит майское тепло.

К утру 9 апреля снежный покров в Москве превысил 23 сантиметра. Самый высокий уровень зафиксирован в Клину - 33 сантиметра.

Между тем, многие автомоблисты успели поменять зимнюю «резину» на «летнюю», из-за чего в мегаполисе увеличилось число ДТП. В частности, накануне газель врезалась в подземный переход на станции метро «Парк Победы», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».





