Синоптик рассказал, когда в Москве растает апрельский снег
Снежный покров в Москве начнет уменьшаться с четверга, 10 апреля, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, с завтрашнего дня на фоне усиления оттепелей, сугробы начнут медленно «сдуваться» и совсем пропадут в конце второй декады апреля, когда наступит майское тепло.
К утру 9 апреля снежный покров в Москве превысил 23 сантиметра. Самый высокий уровень зафиксирован в Клину - 33 сантиметра.
Между тем, многие автомоблисты успели поменять зимнюю «резину» на «летнюю», из-за чего в мегаполисе увеличилось число ДТП. В частности, накануне газель врезалась в подземный переход на станции метро «Парк Победы», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru