Суд перевел главу Гагаузии Гуцул под домашний арест
Главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул перевели под домашний арест. Как заявила её адвокат Наталья Байрам, соответствующее решение принял суд Кишинёва.
Под домашний арест Гуцул перевели на срок 30 суток начиная с 9 апреля.
«Суд постановил частично удовлетворить запрос прокуроров, применить... меру пресечения в виде домашнего ареста», - говорится в постановлении.
Ранее Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта, ей предъявили обвинения в нелегальном финансировании избирательной кампании в Гагаузии в 2023 году, а также в фальсификации документов, деклараций и отчётов о финансировании кампании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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