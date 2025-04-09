Суд перевел главу Гагаузии Гуцул под домашний арест

Под домашний арест Гуцул перевели на срок 30 суток начиная с 9 апреля.

«Суд постановил частично удовлетворить запрос прокуроров, применить... меру пресечения в виде домашнего ареста», - говорится в постановлении.

Ранее Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта, ей предъявили обвинения в нелегальном финансировании избирательной кампании в Гагаузии в 2023 году, а также в фальсификации документов, деклараций и отчётов о финансировании кампании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

